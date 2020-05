EC sleept Nederland voor rechter om belasten pensioenen

De Europese Commissie sleept Nederland voor de rechter vanwege het belasten van pensioenkapitaal dat naar andere lidstaten wordt overgedragen. Daarmee beperkt Nederland de mogelijkheid van Europese burgers om in andere landen in de EU te gaan werken.

De zaak sleept al jaren. In 2012 werd Nederland formeel op de vingers getikt en in 2018 volgde een met redenen omkleed advies. Omdat Nederland zijn beleid nog niet aanpaste, zet de commissie nu de stap naar het Europese Hof van Justitie.

Nederland heft belastingen op opgebouwd pensioenkapitaal dat in één keer wordt uitbetaald en naar een ander land wordt overgedragen. Als pensioengeld in Nederland blijft, is het echter wel vrijgesteld van belastingen. Niet alleen het vrije verkeer van werkenden binnen de Europese Unie wordt daarmee geschaad volgens de commissie, maar ook de vrijheid om diensten aan te bieden en het vrije verkeer van kapitaal.

Twaalf landen in de Europese Unie staan het toe om pensioenbetalingen in één grote som te voldoen, waaronder België en Duitsland.