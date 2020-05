Wereldleiders willen gratis coronavaccin voor iedereen

(Oud-)wereldleiders willen dat de hele mensheid toegang krijgt tot toekomstige vaccins tegen het coronavirus. Een open brief met die oproep is ondertekend door zo’n 140 prominenten, onder wie de voormalige Nederlandse premier Jan Peter Balkenende.

“Regeringen en internationale partners moeten samen de wereldwijde garantie afgeven dat, als een veilig en effectief vaccin is ontwikkeld, dat snel op grote schaal wordt geproduceerd en kosteloos beschikbaar wordt gesteld aan alle mensen in alle landen”, zo staat in de tekst. “Dat geldt ook voor alle behandelingen, diagnostische middelen en andere technologieën die betrekking hebben op Covid-19.”

Onder de ondertekenaars bevinden zich wereldleiders als president Cyril Ramaphosa van Zuid-Afrika en Imran Khan van Pakistan. Ook de Britse oud-premier Gordon Brown en voormalig hoofd van de Europese Commissie Jose Manuel Barroso hebben hun namen verbonden aan het initiatief. In de brief wordt beklemtoond dat het redden van levens voorop moet worden gesteld en niet de belangen van grote bedrijven en de rijkste landen.

De ondertekenaars vragen de Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie om steun. Dat orgaan vergadert volgende week. Delegaties van de lidstaten komen dan vanwege de coronacrisis digitaal bijeen. Tegen Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus, is overigens nog geen vaccin ontwikkeld. Daar wordt wereldwijd wel hard aan gewerkt.