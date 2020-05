Uitmarkt helpt artiesten en komt met alternatieve editie

De 43e Uitmarkt gaat in aangepaste vorm door. Vanwege het coronavirus kan de jaarlijkse publiekstrekker in Amsterdam niet zoals gebruikelijk plaatsvinden. Daarom heeft de organisatie nu een alternatieve variant bedacht op 28, 29 en 30 augustus. Met optredens op binnenlocaties met beperkt publiek en online via livestreams en op televisie.