Parijs zou ontslagronde bij Air France-KLM steunen

Frankrijk zou “aanpassingen” aan het personeelsbestand van Air France-KLM steunen in de huidige crisis. Dat heeft de onderminister voor Transport Jean-Baptiste Djebbari gezegd. Hij wees erop dat het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern in 2008 tijdens de vorige crisis laat was met het inkrimpen, terwijl concurrenten als British Airways en Lufthansa dat veel sneller deden. In de jaren daarna was Air France-KLM daardoor minder concurrerend.