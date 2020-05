Geïrriteerde D66 wil nu helderheid van Bijleveld over Hawija

Coalitiepartner D66 wil eindelijk opheldering van minister Ank Bijleveld (Defensie) over de Nederlandse aanval op Hawija in Irak, waarbij tientallen burgerdoden vielen. D66'er Salima Belhaj voelt zich niet serieus genomen door Defensie. Ze is het zat om "detective te spelen" en is "buitengewoon geïrriteerd".

De Tweede Kamer debatteert donderdag voor de vierde keer over de aanval. Eerder kreeg Bijleveld al een motie van wantrouwen aan haar broek over de kwestie. De minister moet volgens Behaj "heel hard haar best doen om volstrekte openheid te geven".

De Tweede Kamer is eerder onjuist geïnformeerd over de aanval. Daardoor ligt de zaak heel gevoelig bij de Kamerleden. Die vragen al jaren om transparantie als het gaat om burgerslachtoffers bij Nederlandse militaire missies. Bijleveld heeft al beloofd de Kamer in de toekomst sneller te informeren bij burgerslachtoffers.

Onacceptabel

Wat de Kamer ook steekt is dat bondgenoot VS weigerde onderzoeken over Hawija vrij te geven, ook niet op verzoek van Bijleveld. Maar de vraag is ook hoe hard heeft Bijleveld met de vuist op tafel geslagen om de informatie te krijgen, aldus Belhaj. Ze vindt het "onacceptabel" dat de Amerikanen het verzoek weigerden, maar het uiteindelijk wel aan journalisten van de NRC en NOS gaven na een WOB-procedure.

Bij de aanval op Hawija vielen zeker zeventig burgerdoden. Dat kwam omdat in de bommenfabriek van IS veel meer explosieven lagen dan was ingeschat.