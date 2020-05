Politie vindt DNA Martien R. op zware wapens

Op wapens en patroonmagazijnen zijn DNA-sporen aangetroffen van hoofdverdachte Martien R. van een vermeende bende die zich bezighield met grootschalige drugs- en wapenhandel. Dat vertelde de officier van justitie donderdag bij de rechtbank in Den Bosch.

De wapens zijn in november gevonden tijdens één van de grootste politieacties ooit in Noord-Brabant, rondom een woonwagenkamp in Oss. De 49-jarige R. en zijn medeverdachten - onder wie zijn zoon Anton en broer Toon - werden daarbij opgepakt.

De sporen dragen volgens het OM bij aan het bewijs dat R. de criminele organisatie leidde. Het bewijs bestaat ook uit beeld- en geluidsopnames die zijn gemaakt in een schuur op het kamp, die als vergaderruimte werd gebruikt. Onder meer is te zien en te horen hoe ze wapens testten tijdens de jaarwisseling in januari 2019, zei de aanklager.

Politie en justitie zijn nog op zoek naar een neef van Martien R., Toon R. Het duo werd eerder veroordeeld voor een liquidatie op de A73 in 2008. In hoger beroep zijn beiden vrijgesproken. Hoewel Toon voortvluchtig is, wordt hij wel gedagvaard voor de volgende zitting op 8 juli, liet de officier van justitie weten.