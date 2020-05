Oost-Nederland wil minstens 25 Kamerleden

Oost-Nederland wil dat er na de verkiezingen in 2021 zeker 25 Kamerleden uit Gelderland en Overijssel in de Tweede Kamer zitten. De regio voelt zich nu nogal ondervertegenwoordigd in de Kamer. Donderdag is daarom een campagne gelanceerd om "de Kracht van Oost" aan de landelijke politiek te laten zien.

Volgens de commissarissen van de Koning in het oosten van het land moet de politiek Nederland slim benutten. "Door de coronacrisis zullen andere accenten worden gelegd. In Oost-Nederland is daarvoor de ruimte en de kennis beschikbaar", aldus de Gelderse commissaris John Berends. Als er meer Oost-Nederlanders in de Tweede Kamer zouden zitten, zou er in Den Haag eerder naar dit landsdeel worden gekeken, is het idee.

Volgens Gelderland en Overijssel loopt Oost-Nederland voorop met kennis over onder meer gezonde voeding, medische technologie, energie en waterstof en logistiek. Dat komt omdat in het gebied drie universiteiten en tal van hogescholen zijn gevestigd. "Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken komen in het oosten van de grond", menen de provincies. Op de website nederlandslimbenutten.nl tonen de overheden wat er in Oost-Nederland wordt ontwikkeld.