‘Wereldwijd veel meer tbc-doden door uitbraak coronavirus’

De organisatie, die in elf landen kantoren heeft, vreest dat de komende vijf jaar wereldwijd 20 procent meer mensen zullen sterven aan tbc dan voor de corona-uitbraak.

Door de lockdowns en de wijdverbreide angst voor corona lukt het op veel plekken niet meer om mensen met tbc op te sporen en te testen, signaleert het fonds. De productie en aanvoer van tests en medicatie hapert en voor patiënten in diverse landen is het onmogelijk geworden om hun medicijnen dagelijks of wekelijks op te halen bij een gezondheidscentrum.

Armoedeziekte

“De gevolgen voor tbc-patiënten zijn dat zij hun behandeling niet goed kunnen voortzetten, hun tbc-klachten verergeren, ze besmettelijk blijven voor anderen en dat hulp mogelijk te laat komt”, legt het Tuberculosefonds uit. Ook angst speelt een rol: mensen mijden ziekenhuizen vanwege het coronavirus, waardoor tbc-besmettingen onder de radar blijven. Terwijl de ziekte te genezen is met een tijdige en goede behandeling.

Jaarlijks sterven nu 1,5 miljoen mensen aan tbc, vooral in arme landen in Afrika en Azië. “Tbc is een armoedeziekte en treft in veel landen de meest kwetsbare mensen. Ook de Covid-epidemie slaat wereldwijd het hardste toe onder armere bevolkingsgroepen”, zegt technisch directeur van het Tuberculosefonds Agnes Gebhard. “Wij moeten voorkomen dat deze mensen nu nog erger worden getroffen en geen toegang meer hebben tot tbc-testen, medicijnen en zorg.”