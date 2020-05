Frankrijk vindt voorrang VS op corona-vaccin onacceptabel

De Franse overheid vindt het “onacceptabel” dat Sanofi de Verenigde Staten voorrang geeft op het vaccin tegen het coronavirus dat de Franse farmaceut produceert. “Het is onaanvaardbaar dat bepaalde landen om financiële redenen bevoorrecht worden”, zei Franse onderminister van Economische Zaken Agnes Pannier-Runacher donderdag op de radio.

De Britse topman van Sanofi, Paul Hudson, zei woensdag dat Amerikanen als eersten ter wereld het coronavaccin in handen krijgen wanneer het succesvol is ontwikkeld, omdat het land als eerste het vaccinonderzoek van Sanofi financierde.

Franse gezondheidsorganisaties waren niet blij met die opmerkingen van Hudson, onder meer omdat Sanofi de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro’s aan onderzoeksfinanciering ontving van de Franse staat. Pannier-Runacher zei dat ze onmiddellijk contact had gezocht met de farmaceut. “Het hoofd van de Franse afdeling van Sanofi bevestigde dat er in elk land een vaccin beschikbaar zou zijn en uiteraard ook in Frankrijk, omdat het medicijn daar immers wordt geproduceerd”, aldus de onderminister.

In april sloot Sanofi zich aan bij het Britse GlaxoSmithKline om aan een virus te werken. Hun project wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. Een succesvol vaccin wordt op zijn vroegst eind volgend jaar verwacht.

Sanofi is een van de grotere spelers onder de tientallen farmaceutische bedrijven die op zoek zijn naar een coronavaccin. Branchegenoten als Johnson & Johnson en Inovio Pharmaceuticals zijn eveneens in de race.