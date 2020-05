Burundi zet experts van WHO het land uit tijdens coronacrisis

Burundi heeft de hoogste vertegenwoordiger van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in het land uitgewezen. Ook drie andere experts die betrokken zijn bij de strijd tegen het coronavirus moeten vertrekken. Dat staat in een brief van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de brief aan het Afrikaanse hoofdkantoor van de WHO staat dat de vier functionarissen persona non grata zijn en voor vrijdag moeten vertrekken. “Het gaat om het hele WHO-team dat verantwoordelijk is voor het ondersteunen van Burundi bij de aanpak van Covid-19”, zegt een anonieme functionaris in het land.

De bron zegt dat de minister van Volksgezondheid de internationale gezondheidsorganisatie ‘helemaal heeft buitengesloten”. De minister zou de WHO “onacceptabele inmenging” verwijten in de wijze waarop de strijd tegen de virusuitbraak wordt gevoerd.

Geen reden genoemd

In de brief, die is ingezien door persbureau AFP, wordt geen reden genoemd voor de uitwijzing van de experts. Ingewijden zeggen dat Burundi een maand geleden ook al aanstalten maakte om de vier weg te sturen, maar toen niet doorpakte.

In het land met circa 11 miljoen inwoners zijn tot dusver 27 coronabesmettingen geconstateerd. De autoriteiten hebben mogelijk geen zicht op de daadwerkelijke omvang van de uitbraak omdat maar beperkt wordt getest.