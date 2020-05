‘WTO-topman van plan op te stappen’

De topman van de Werelhandelsorganisatie (WTO) Roberto Azevedo is van plan af te treden voordat zijn termijn in 2021 afloopt. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De 62-jarige Braziliaan is sinds september 2013 directeur-generaal van de WTO. Zijn tweede termijn van vier jaar begon in september 2017.