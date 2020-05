Corporaties vragen massaal korting op verhuurdersheffing aan

Woningcorporaties hebben de afgelopen maanden massaal ingetekend op een regeling die bedoeld is om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren. Er liggen nu plannen voor zo'n 75.000 woningen, en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) verwacht dat dat nog stijgt tot 80.000, schrijft ze donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.