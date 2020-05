Commissie onderzoekt hardhandige aanhouding collega-agent

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de hardhandige arrestatie van een Amsterdamse agent door een collega op het politiebureau in Enschede in 2016. “Deze aanhouding heeft geleid tot een langlopend conflict en een pijnlijk proces voor zowel de betrokken medewerkers als voor de organisatie”, meldt de politie.

De chefs van de eenheden Amsterdam en Oost-Nederland hebben Magda Berndsen gevraagd het onderzoek te leiden. Zij was eerder onder meer burgemeester van Beverwijk en korpschef van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Friesland. Het onderzoek moet dit najaar afgerond zijn.

De Amsterdamse agent werd opgepakt omdat hij zich niet kon identificeren. De arrestatie gebeurde hardhandig en hij moest een nacht in de cel zitten. In een eerder interview zei de agent dat hij racistisch bejegend was. Men geloofde op het bureau in Enschede niet dat hij agent was, hij zou wel schoonmaker zijn, vertelde de agent eerder tegen NRC.

De zaak ligt op dit moment ook nog bij de rechter om te beoordelen of de arrestatie rechtmatig was. Die zaak is gestart door de agent uit Enschede. Aanvankelijk was de zaak geseponeerd, maar de agent spande een zogeheten artikel 12-procedure aan om alsnog zijn eigen vervolging af te dwingen. Hij deed dat naar verluidt om zijn kant van het verhaal te belichten.