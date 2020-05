Marechaussee onderzoekt zedenincident op Karel Doorman

De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar een zedenincident dat zich afgelopen weekeinde zou hebben voorgedaan aan boord van Zr. Ms. Karel Doorman. Tegen een marineofficier is aangifte gedaan. Het gaat om meerdere aanklachten, ook vanwege eerdere seksueel getinte misdragingen. Dat bevestigt de marechaussee naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

“Het gaat om meerdere aangiften. We zijn aan boord geweest om verklaringen op te nemen. We gaan nu onderzoeken wat er precies is gebeurd”, aldus een woordvoerder.

Het bevoorradings- en ondersteuningsschip bevindt zich sinds begin vorige maand in het Caribisch gebied voor coronahulpverlening. Bronnen aan boord zeggen tegen De Telegraaf dat een een mannelijke officier afgelopen weekeinde een matroos zou hebben aangerand. Hij besloot aangifte te doen. Daarop kwamen twee marechaussees aan boord die een onderzoek begonnen en verklaringen opnamen. Hun aanwezigheid was voor twee andere matrozen aanleiding om ook aangifte te doen. De betrokken officier is inmiddels van boord gegaan.