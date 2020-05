Actie Greenpeace op landingsbaan Schiphol

Met de actie op de Aalsmeerbaan wil de milieugroepering het kabinet oproepen voorwaarden te stellen aan de financiële steun voor de door de coronacrisis getroffen luchtvaartsector. Geef vooral geen blanco cheque aan grote vervuilers anders gaan we naar de volgende crisis, stelt een woordvoerder.

Het is de organisatie niet alleen te doen om steun aan luchtvaartmaatschappijen, ook bij steun aan andere bedrijven en sectoren gaat het mis, vindt Joris Thijssen, directeur Greenpeace. “Zoals de sierteelt die jaarlijks tonnen aan gif uitstrooit over het land met desastreuze gevolgen voor onder andere bijen en vlinders. Ook deze sector is met miljoenen gesteund, zonder dat zij hun leven moet beteren. Op deze manier kunnen we niet met elkaar doorgaan. Geld dat geïnvesteerd wordt in grote vervuilers zonder klimaatvoorwaarden is weggegooid geld”, aldus Thijssen.

Greenpeace heeft bij deze actie rekening gehouden met de maatregelen die gelden vanwege het coronavirus. Aan het protest op de Aalsmeerbaan deden niet meer mensen mee dan nodig was om de actie te laten slagen. En de actievoerders droegen mondkapjes, meldt Greenpeace.