Libelle Zomerweek verkast van het strand naar Facebook

Tot woensdag 20 mei is het evenement gratis te volgen via een dagelijkse Facebook-livestream. Elke dag zijn er workshops, modeshows en huiskamerconcerten te zien. Zo zijn er lessen te volgen in mindfulness, koken en handletteren en legt haarstylist Rob Peetoom uit hoe je haar invlecht. Onder anderen Alain Clark, Sandra van Nieuwland en Bastiaan Ragas geven een virtueel concert.

Jaarlijks trekt de Libelle Zomerweek 82.000 bezoekers vanuit het hele land naar Almere. Het blad Libelle bestaat al 86 jaar. Dit is de 24e editie van de Libelle Zomerweek.