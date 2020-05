‘In Europa eten vrouwen meer groenten en fruit dan mannen’

In Europa eten vrouwen gemiddeld meer groenten en fruit dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan door de Noorse Universiteit van Agder. Ook blijkt dat mensen met een hoger opleidingsniveau dat meer doen dan mensen met een lager opleidingsniveau. De onderzoeksresultaten werden woensdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.