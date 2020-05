VN-baas: onwaarschijnlijk dat Algemene Vergadering doorgaat

Het is “onwaarschijnlijk” dat wereldleiders in september samenkomen voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN). Dat zei António Guterres, secretaris-generaal van de VN. De jaarlijkse bijeenkomst staat in New York gepland op 15 september, maar gaat vanwege het coronavirus vermoedelijk niet door. Tijdens de Algemene Vergadering bespreken wereldleiders en duizenden andere hoogwaardigheidsbekleders grote thema’s als vrede, economie en mensenrechten.

Guterres zei dat hij niet ziet hoe de VN “een enorme massabijeenkomst kan organiseren in Manhattan”, in een tijd waarin het virus wereldwijd nog steeds om zich heen grijpt. Wel wordt gekeken naar “verschillende alternatieven”, zoals bijvoorbeeld een videoconferentie. Dit jaar “zullen de procedures atypisch, hybride en anders zijn”, aldus Guterres in een interview.

De Algemene Vergadering is sinds de oprichting van de VN in 1945 nog nooit afgelast. Wel werd de bijeenkomst twee keer uitgesteld. In 1964 om de problemen binnen de organisatie van de VN en in 2001 vanwege de terroristische aanslagen op het World Trade Center in New York.