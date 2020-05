Burgemeester legt gebiedsverboden op om onrust in Leidschendam

Zes personen hebben een gebiedsverbod van drie maanden opgelegd gekregen vanwege de recente onrust in Leidschendam. Dat maakte burgemeester Klaas Tigelaar woensdag bekend. In de Zuid-Hollandse plaats gingen de laatste tijd herhaaldelijk auto’s en containers in vlammen op. Het besluit is genomen in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie, stelt burgemeester Tigelaar.

Het blijft volgens de burgemeester onrustig in een aantal wijken, ondanks controles door politie, het uitdelen van boetes en gesprekken met ouders van minderjarigen die betrokken waren bij de onlusten. “Daarom heb ik nu besloten tot de vergaande vrijheidsbeperkende maatregel van het opleggen van een gebiedsverbod voor zes personen”, stelt Tigelaar in een verklaring. “Deze zes personen zijn herhaaldelijk in beeld bij de politie als het gaat om verstoring van de openbare orde en dragen bij aan de onrust.”

De politie surveilleerde al extra in de wijken en er zijn camera’s geplaatst in een poging de vermoedelijke brandstichtingen te stoppen. “Het criminele gedrag, brandstichting, vandalisme en onrust in de wijk moet stoppen”, aldus Tigelaar.