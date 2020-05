De regering in Italië is eindelijk akkoord over een economisch stimuleringsplan ter waarde van 55 miljard euro. Volgens premier Giuseppe Conte is het geld bedoeld als steun in de rug voor bedrijven en huishoudens om door de coronacrisis te komen.

Conte had eerder beloofd het decreet vorige maand in te voeren. Maar onenigheden binnen de steeds onvastere coalitie over het 500 pagina’s tellende document zorgden voor vertragingen.