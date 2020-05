Provincie Utrecht wil steunpakket voor festivals, podia en musea

De provincie Utrecht wil een steunpakket oprichten waar de cultuur- en erfgoedsector in de coronacrisis een beroep op kan doen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 6 miljoen euro om onder meer festivals, theaters en musea te kunnen steunen, maakte de provincie woensdag bekend.

De komende tijd wordt, in afstemming met gemeenten en andere partners uit de sector, gekeken naar de precieze uitwerking van het fonds. Provinciale staten beslist daar in juli definitief over.

Het fonds is ten eerste bedoeld om kasteelmusea en festivals te ondersteunen. Vooral de festivals hebben het volgens de provincie zwaar omdat deze zijn afgelast terwijl een groot deel van de kosten al was gemaakt. Daarna worden instellingen met een “regionale/landelijke functie” in de gemeenten Utrecht en Amersfoort ondersteund, zoals TivoliVredenburg, het Centraal Museum en De Lieve Vrouw. Als derde is het pakket ter ondersteuning van regionale instellingen als streekmusea en theaters.

Het pakket is noodzakelijk, stelt gedeputeerde Rob van Muilekom. “Ik ben trots op onze vele culturele instellingen en het bijzondere erfgoed dat onze provincie rijk is. Met dit steunpakket willen wij als provincie Utrecht ook een bijdrage leveren aan het behoud van deze sterke, Utrechtse cultuur- en erfgoedsector. Afwachten is nu geen optie.”