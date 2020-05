Burgemeester Remkes staat met gedicht stil bij overlijden surfers

Burgemeester Johan Remkes van Den Haag is de raadsvergadering vanwege het surfdrama in Scheveningen woensdag begonnen met het voorlezen van enkele regels van een gedicht van Emily Dickinson, dat later is vertaald door Simon Vestdijk. “Zo gaat de zon nog in u onder. Op deze dag, die donker is voor mij”, sprak Remkes. “Ik denk dat ze heel goed de gevoelens verwoorden waarmee wij worstelen.”