Start-ups vroegen al 630 miljoen euro aan steun aan

Start-ups, scale-ups en andere innovatieve mkb-bedrijven hebben al voor 630 miljoen euro aan steun aangevraagd bij de overheid om de coronacrisis het hoofd te bieden. Het ging daarbij om overbruggingsleningen uit twee programma’s die voor dat doel werden opgetuigd. Dat is aanzienlijk meer dan er geld beschikbaar is gesteld, meldden Invest-NL en Techleap.

Vooral de Corona-Overbruggingslening (COL) is populair. Zo’n 1270 bedrijven vroegen gezamenlijk voor 460 miljoen euro aan via deze regeling voor leningen vanaf 50.000 euro. Gemiddeld vroegen ondernemingen om een krediet van 365.000 euro. De overheid heeft in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor deze regeling.

Ook voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS) gaan de aanvragen harder dan de beschikbare gelden. Bedrijven vroegen voor deze regeling, met een ondergrens van 2 miljoen euro, al voor 170 miljoen euro aan leningen aan. Ook voor de TOPSS-regeling is 100 miljoen euro beschikbaar.