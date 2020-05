ABN AMRO hard onderuit op rood Damrak

Het aandeel ABN AMRO is woensdag op de beurs in Amsterdam hard onderuitgegaan. De bank zette in het eerste kwartaal van dit jaar een fors verlies in de boeken en werd daarvoor door beleggers afgestraft. Dit drukte op de leidende AEX-index, die met een verlies van 1,6 procent de handel uit ging.

Elders in Europa was het sentiment eveneens negatief. De vrees voor een nieuwe besmettingsgolf als de coronamaatregelen in de Verenigde Staten en andere landen te snel worden versoepeld, zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. De AEX zakte naar 512,19 punten. De MidKap zakte 2,5 procent tot 679,38 punten. Frankfurt en Parijs verloren tot 2,9 procent. Londen leverde 1,6 procent in na een recordkrimp van de Britse economie van 5,8 procent in maart.

ABN AMRO verloor 9,1 procent aan beurswaarde. De bank leed in het eerste kwartaal een nettoverlies van 395 miljoen euro als gevolg van de coronacrisis. ABN AMRO moest veel geld opzijzetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Analisten spraken van teleurstellende cijfers.

Prosus

Prosus voerde de AEX aan met een winst van 5,5 procent. De techinvesteerder profiteerde van goede resultaten van het Chinese techbedrijf Tencent, waar het een aanzienlijk belang in heeft. Verder eindigde ook betaalbedrijf Adyen (plus 4,7 procent) in het groen.

Boskalis sloot in de MidKap 3,7 procent lager. De baggeraar en maritiem dienstverlener zei in het eerste kwart van 2020 een beperkte impact van de coronacrisis te hebben gemerkt. Op de lokale markt werd softwarebedrijf Tie Kinetix 8,2 procent meer waard dankzij een flinke verbetering van de resultaten in het afgelopen halfjaar.

Commerzbank

In Frankfurt verloor Commerzbank dik 7 procent. De Duitse bank zette in het eerste kwartaal ook miljoenen euro’s opzij voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. TUI daalde 2,3 procent. De Duitse reisorganisatie wil de kosten met 30 procent verlagen en 8000 banen schrappen om de coronacrisis door te komen.

In Kopenhagen zakte A.P. Møller-Maersk bijna 6 procent. De crisis heeft een significante impact op de Deense containervervoerder. Door de lockdowns heeft de vraag naar goederen een flinke tik gekregen.

De euro was 1,0839 dollar waard, tegen 1,0868 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 25,45 euro. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 29,64 dollar per vat.