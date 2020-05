ANWB wil ook garanties voor losse vliegtickets

Door de uitbraak van het coronavirus is het reisverkeer nagenoeg stilgevallen. Consumenten van wie de reis geannuleerd is, krijgen van hun reisaanbieder in veel gevallen een voucher. De Europese Commissie stelde woensdag de nodige eisen waaraan de tegoedbonnen moeten voldoen. Zo moeten deze onder meer gedekt zijn tegen faillissementen.

Pakketreizen worden in Nederland gedekt door de garantieregeling van de SGR. Maar voor losse vliegtickets bestaat zo’n garantieregeling niet, aldus de ANWB. Nu meerdere maatschappijen door de crisis in de problemen komen, is deze regeling volgens de organisatie wel gewenst.

Naast de ANWB, pleiten ook de Consumentenbond, branchevereniging van reisondernemingen ANVR voor garantieregelingen voor losse tickets.