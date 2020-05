‘Consument gaf in april evenveel uit, maar minder in contanten’

Nederlandse consumenten hebben in april ongeveer evenveel uitgegeven in webwinkels en met elektronische betalingen in normale winkels als een jaar eerder. Ze gaven wel veel minder uit met contant geld, meldt Betaalvereniging Nederland. Die leidt dat af uit het feit dat er veel minder contant geld wordt opgenomen.

De omzet van pinbetalingen in de winkels nam in april met bijna 10 procent af ten opzichte van een jaar eerder. Consumenten betaalden online echter meer met creditcards en met iDeal. Die toename bedroeg zo’n 30 procent.

In de cultuursector, horeca en bij modewinkels werd aanzienlijk minder gepind. Ook pinden we veel minder vaak voor parkeren. Niet in alle sectoren werd minder uitgegeven. De pinomzet van bloemen-, planten- en dierenwinkels ging juist met 60 procent omhoog. Online geven we meer uit aan entertainment en het bestellen van maaltijden.

Zonder coronacrisis

Betaalvereniging Nederland denkt dat zonder de coronacrisis pinbetalingen in april met 10 procent zouden zijn gestegen en onlinebetalingen met 20 procent zouden zijn toegenomen.

Het aantal geldopnamen is vorige maand gehalveerd ten opzichte van een normale maand. Betaalvereniging Nederland schat daarom in dat ook het bedrag dat consumenten in contanten betaalden in winkels ongeveer de helft lager is uitgevallen. Veel winkels ontmoedigen of weigeren contante betalingen vanwege het coronavirus.

Ook het betaalverzoek is uit de gratie door de crisis. Dat wordt vaak gebruikt om de rekening van een avondje stappen vergoed te krijgen, maar dat gebeurt nu niet meer.