Grapperhaus: horeca-ondernemer is verantwoordelijk voor 1,5 meter

De bewindsman sprak woensdag met horeca-organisaties en burgemeesters over de aanstaande gedeeltelijke opening van eet- en drinkgelegenheden. “Uitgangspunt is en blijft de 1,5 meter”, zegt Grapperhaus over de afspraken.

Dat die wordt gehandhaafd, is de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf. Pas bij “excessen of meldingen” komt de politie eraan te pas. Ook wordt er mogelijk steekproefsgewijs gehandhaafd.

Corona-regels

Wel wil Grapperhaus kijken of de corona-regels slim kunnen worden ingevuld, omdat restauranthouders en kroegbazen anders “geen bier of frisdrank kunnen inschenken”, maar alleen maar met de afstand bezig zijn.

De komende weken spreekt het kabinet vaker met vertegenwoordigers uit de horeca en veiligheidsregio’s. Volgende week geeft het team van corona-experts advies over de heropening van de eet- en drinkgelegenheden.

Grapperhaus is er gerust op dat horeca-ondernemers hun zaken vanaf 1 juni weer open kunnen doen, mits het advies van dat Outbreak Management Team positief is: de gesprekken met de branche zijn positief en er liggen goede voorstellen.