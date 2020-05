Tramschutter Gökmen T. ontkent verkrachting

De veroordeelde tramschutter Gökmen T. ontkent dat hij in juli 2017 een vrouw heeft verkracht. Hij heeft toegegeven dat hij seks met haar had en dat het er daarbij ruw aan toeging, maar zegt dat dit op haar eigen, uitdrukkelijke verzoek was. Dit bleek donderdag tijdens de behandeling van de zaak bij de rechtbank in Utrecht.

T. is zelf niet aanwezig in de rechtbank. Hij kreeg in maart de in Nederland hoogst mogelijke gevangenisstraf, levenslang, voor de tramaanslag in Utrecht. Op 18 maart 2019 opende hij in en bij een tram op het 24 Oktoberplein het vuur op passagiers en voorbijgangers. Vier mensen kwamen om het leven, meerdere mensen raakten gewond. T. bekende de aanslag en ging niet tegen zijn straf in beroep.

In de verkrachtingszaak zat T. enige tijd in voorarrest, totdat hij een week voor de tramaanslag op last van het gerechtshof op vrije voeten kwam. Volgens justitie waren er destijds geen signalen dat T. op het punt stond een terreurdaad te begaan.