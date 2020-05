‘Nieuw pensioenstelsel laat mogelijk langer op zich wachten’

De VCP heeft eerder geroepen dat de deadline van Koolmees te “ambitieus” is. “Nu de zomer nadert neemt de druk toe, maar we zijn er nog niet”, aldus de vakcentrale in zijn nieuwsbrief.

De VCP noemt de uitwerking van het Pensioenakkoord complex. “En dat betekent dat we nauwgezet in beeld moeten hebben hoe een nieuw pensioenstelsel concreet gaat uitpakken voor de deelnemers. Een compleet beeld hebben we op dit moment nog niet en daar zit voor ons de crux op dit moment. We weten gewoon nog niet wat de implicaties zijn van wat er nu ligt.”