Luchtvaartsector: Europese Commissie verergert problemen

De Europese Commissie zet de problemen in de luchtvaart als gevolg van de coronacrisis verder op scherp. Aanbevelingen van het dagelijks bestuur van de Europese Unie over het gebruik van vouchers zaaien alleen maar verwarring, terwijl de sector baat heeft bij leiderschap vanuit Brussel. Dat stellen verschillende internationale brancheorganisaties voor de luchtvaart.

De organisaties, waaronder de internationale belangenvereniging IATA, reageren op het actieplan voor de toerismesector van de Europese Commissie. Die stelde dat gedupeerde reizigers ook te midden van de coronacrisis het recht hebben om hun geld terug te vragen. Vervangende vouchers moeten volgens Brussel weliswaar aantrekkelijker worden gemaakt, maar kunnen niet aan reizigers worden opgedrongen als alternatief.

De regeling die luchtvaartmaatschappijen verplicht geld terug te geven, is volgens de belangenorganisaties nooit bedoeld voor de crisis waarin de sector nu verkeert. De te betalen vergoedingen lopen nu al op tot 9,2 miljard euro, terwijl er amper geld binnenkomt.

Omdat de aanbevelingen niet bindend zijn, vreest de luchtvaartbranche ook versnippering tussen compensatieregelingen voor reizigers in verschillende EU-lidstaten. “Dat riskeert de markt te verstoren”, stelt IATA. “Passagiers worden zo in onzekerheid gelaten over vouchers, afhankelijk van waar ze wonen.”