Excuses Vestager over verwarring rond procedure om vouchers

Er wordt vooralsnog geen inbreukprocedure tegen Nederland en andere lidstaten gestart vanwege vouchers die passagiers krijgen ter compensatie van een geannuleerde vlucht in verband met het coronavirus. Vicevoorzitter Margrethe Vestager zegt in een Tweet dat ze zich eerder woensdag heeft vergist met haar mededeling daarover. “Het was mijn misvatting over de status van de brief die we vandaag sturen. Het spijt me dat ik verwarring heb veroorzaakt”, schrijft de Deense.