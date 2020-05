Ex-campagnemedewerker Trump van cel naar huis vanwege coronavirus

Paul Manafort, een voormalig voorzitter van het campagneteam van Donald Trump, is vanuit de gevangenis in Pennsylvania naar huis gegaan, waar hij nu onder huisarrest staat. Manafort werd vorig jaar in twee rechtszaken tot in totaal tot 7,5 jaar cel veroordeeld wegens een reeks strafbare feiten inclusief belastingontduiking. Plaatselijke media meldden dat hij door onder anderen zijn vrouw is opgehaald.

Hij heeft met succes om huisarrest gevraagd, omdat er in de penitentiaire inrichting veel risico zou bestaan op het oplopen van het nieuwe coronavirus. De autoriteiten hebben ingestemd met het verzoek van de veroordeelde lobbyist, politiek consultant, ritselaar en zakenman, omdat hij 71 jaar oud is en gezondheidsproblemen heeft.

Manafort was destijds een van de bekendste figuren die de speciale onderzoeker Robert Mueller in het vizier had tijdens diens onderzoek (2017- 2019) naar vermeende contacten tussen Trumps campagnemedewerkers en mensen of instellingen in Rusland. De stelling dat die contacten er te kwader trouw trouw zijn geweest, is door Trump altijd een op niets gebaseerde heksenjacht genoemd. De affaire heet ‘Russiagate’.