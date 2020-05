Herstelde Ollongren neemt ook vicepremierschap weer op

Minister Kajsa Ollongren is vanaf donderdag weer vicepremier. Ze is alweer een maand aan de slag als minister van Binnenlandse Zaken, maar neemt nu ook de laatste taak weer op die ze tijdens haar maandenlange ziekte had afgestaan.

Ollongren werd bij het aantreden van het kabinet een van de vervangers van premier Mark Rutte, en aanvoerder van het D66-smaldeel in het kabinet. Maar in de nazomer van 2019 onderging ze een operatie aan haar bijholtes, waarvan de complicaties haar vervolgens een half jaar thuis hielden. Ollongrens taken op het ministerie werden verdeeld over twee staatssecretarissen en een collega-minister. Partijgenoot en minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees nam waar als vicepremier.

Na Ollongrens terugkeer vorige maand bleef Koolmees dat nog even doen. Hij maakte vanaf het begin de coronacrisis mee en was dus helemaal ingewerkt. Nu het virus enigszins beteugeld is, kan Ollongren het vicepremierschap weer van hem overnemen.