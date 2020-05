Miniatuurpark Madurodam maandag weer open

Madurodam opent komende maandag zijn deuren weer. Het miniatuurpark was sinds 13 maart dicht vanwege de uitbraak van het coronavirus. Op zaterdag en zondag mogen abonnementhouders alvast naar binnen om de maatregelen te testen.

Madurodam verkoopt eerst alleen dagkaartjes, die alleen online te krijgen zijn. Iedere bezoeker moet bij aankoop een dag en een tijdvak reserveren. Als een maximum is bereikt, kan niemand er meer bij. Dat moet voorkomen dat het te druk wordt in het park. Verspreid over het terrein staan plekken waar bezoekers hun handen kunnen ontsmetten.