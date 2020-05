Brits hof haalt streep door veroordelingen Gerry Adams

Het Britse hooggerechtshof heeft geoordeeld dat de prominente Ierse nationalist Gerry Adams in de jaren zeventig illegaal is vastgezet. Dat betekent dat twee veroordelingen wegens ontsnappingspogingen komen te vervallen.

Adams, tot 2018 de leider van de partij Sinn Féin, verzette zich tegen de Britse heerschappij in Noord-Ierland. Dat maakt deel uit van het Verenigd Koninkrijk en niet van buurland Ierland. De autoriteiten sloten hem en veel andere mensen in de jaren zeventig zonder proces op.

Dat detentiebeleid was bedoeld als maatregel tegen het Iers Republikeins Leger (IRA), dat met geweld streed voor aansluiting bij Ierland. Adams, die altijd heeft tegengesproken dat hij lid was van de IRA, probeerde tijdens zijn detentie herhaaldelijk te ontsnappen. Dat leverde hem nog eens achttien maanden cel op.

Illegale detentie

De politicus heeft de ontsnappingspogingen nooit ontkend. Zijn advocaten betoogden dat zijn detentie illegaal was en kregen gelijk van het hof. Dat oordeelde dat die ingrijpende maatregel niet door een onderminister goedgekeurd had mogen worden. Dat had op hoger niveau moeten gebeuren.

Adams is volgens Britse media voor het eerst vastgezet in 1972. Toen zat hij enkele maanden vast. De autoriteiten arresteerden hem opnieuw in juli 1973. Toen probeerde hij tot twee keer toe tevergeefs te ontkomen.

De voormalige Sinn Féin-leider reageerde tevreden op de uitspraak. Hij wil dat de Britse regering andere gedetineerden gaat informeren die mogelijk ten onrechte hebben vastgezeten.