Merkel wil geen grensmaatregelen vanwege corona meer op 15 juni

Bondskanselier Angela Merkel streeft ernaar dat alle grenscontroles die tegen de verspreiding van het coronavirus zijn ingevoerd in de Schengenzone 15 juni zijn afgeschaft. Ze zei dit in het parlement, waar ze haar beleid heeft verdedigt. Wel moet iedereen volgens haar “moedig en waakzaam” blijven zolang er geen geneesmiddel tegen het uit China afkomstige virus beschikbaar is. De regering moet een balans vinden tussen de volksgezondheid en de taak de economie weer op gang te helpen.