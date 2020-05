Inwoners Wenen krijgen voucher om uit eten te gaan

Huishoudens in Wenen krijgen van de gemeente een voucher van 50 euro om te besteden in lokale restaurants en cafés in de Oostenrijkse hoofdstad. Eenpersoonshuishoudens krijgen een bon van 25 euro. Vanaf vrijdag mogen de restaurants en cafés hun deuren weer openen. De sociaaldemocratische burgemeester Michael Ludwig kondigde de maatregel van 40 miljoen euro woensdag via Twitter aan.