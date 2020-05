Amsterdam wil nieuw stadsbos

Als het aan wethouder Laurens Ivens (openbare ruimte) ligt, krijgt Amsterdam er een nieuw stadsbos bij. Het komt in de stad zelf of in de directe omgeving, zo schrijft hij in de Groenvisie 2050, een voorstel om de stad te vergroenen.

Amsterdam kent al een aantal stadsbossen: het Amsterdamse Bos, het Vliegenbos, het Geuzenbos en het Diemerbos. Met het nieuwe stadsbos wordt het aantal bomen en het leefgebied voor wilde dieren in Amsterdam fors vergroot. Mogelijk wordt voor de aanleg een financieel beroep gedaan op bedrijven of bewoners die hun CO2-uitstoot willen compenseren door een boom te planten, of ouders die voor hun kind een boom willen planten (Baby-boompje-bos).

Naast het nieuwe stadsbos moet er ook nieuw groen komen op daken en gevels, langs straten, op pleinen en in nieuw aan te leggen stadsparken. Want, zegt Ivens: “Een versteende stad is een onleefbare stad. (...) Groen maakt de stad beter: een prettiger plek om te leven, gezonder, socialer, ecologisch sterker en duurzamer.”

De ambitie is om al het groen te verbinden “door een netwerk van groene en groenblauwe verbindingen, bijvoorbeeld groene stadsstraten, bomenlanen, groene wandel- en fietsroutes, groene oevers waar het water toegankelijk is om te zwemmen en begroeide kademuren.”

De inwoners van Amsterdam kunnen tot 25 juni hun mening geven over het plan.