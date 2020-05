Brussel start inbreukprocedure over vouchers tegen Nederland

De Europese Commissie start een inbreukprocedure tegen Nederland en andere lidstaten die passagiers alleen een voucher aanbieden ter compensatie van een geannuleerde vlucht in verband met het coronavirus. Dat heeft vicevoorzitter Margrethe Vestager tijdens een persconferentie in Brussel gezegd. “Wij houden vast aan de EU-wetgeving”, zei Vestager.

Ze erkent dat er een cashflowprobleem is bij luchtvaartmaatschappijen, maar wijst erop dat ook consumenten hun baan hebben verloren en het geld kunnen gebruiken. “We sturen brieven naar de lidstaten en daar kunnen zij op reageren”, aldus de Deense.

In het Europees passagiersrecht staat dat een gedupeerde moet kunnen kiezen tussen geld terug of een omboeking. Die laatste optie is door het stilvallen van het vliegverkeer nagenoeg onmogelijk.