Meer asielzoekers verdacht van diefstal, meer geweld in azc’s

Diefstallen waarbij asielzoekers verdachte waren, kwamen vorig jaar fors vaker voor dan een jaar eerder. En in asielzoekerscentra (azc’s) was er meer (verbale) agressie en geweld. Het aantal geregistreerde misdrijven waarbij asielzoekers verdachte waren nam met 27 procent toe, het aantal incidenten in azc’s met 30 procent.

Dat valt te lezen in de Rapportage Vreemdelingenketen van het ministerie van Justitie en Veiligheid, die staatssecretaris Ankie Broekers-Knol woensdag naar de Kamer heeft gestuurd.

Het totaalaantal asielzoekers in een azc steeg licht, van ruim 53.000 in 2018 naar bijna 55.000 in 2019. De incidenten in azc’s en misdrijven waarin een of meerdere asielzoekers verdachte waren, stegen een stuk harder.

Veilige landen

Bij de meerderheid van de misdrijven, 59 procent, gaat het om verdachte asielzoekers uit zogenoemde veilige landen zoals Marokko (22 procent) en Algerije (25 procent). De asielaanvraag van deze mensen is doorgaans kansloos.

Bij de incidenten in azc’s ligt dat percentage lager: daar is van de betrokkenen 28 procent afkomstig uit een veilig land.