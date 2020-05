Drive-intheatershow Juf Roos in Jaarbeurs Utrecht

In de Jaarbeurs Utrecht is 13 juni de theatervoorstelling Juf Roos gaat op vakantie te zien. Het is een drive-invoorstelling vanwege de coronamaatregelen, waarbij het publiek in auto's zit, maakte productiemaatschappij Trend Media woensdag bekend.

De auto's worden in vijf rijen in een cirkel rondom het extra hoge toneel opgesteld. Het geluid van de voorstelling is via een FM-frequentie in de auto te volgen. Ouders wordt gevraagd bij aanvang van de show op de achterbank te gaan zitten, zodat de kinderen voorin de show goed kunnen zien en mee kunnen toeteren met een liedje als daar om wordt gevraagd. De show is ook te volgen via grote videoschermen aan de zijkant van het toneel.

In de speciale voorstelling beleven de kinderhelden Juf Roos en Gijs een muzikaal avontuur. De show duurt zestig minuten en is voor maximaal honderd auto's te bekijken in een hal van de Jaarbeurs.