‘Merkel wil heropening grenzen in twee fasen’

Bondskanselier Angela Merkel wil de grenzen nog niet helemaal opengooien, maar stelt voor dat in twee fasen te gaan doen. Ze staat onder enorme druk, vooral uit haar eigen partij, om de economische schade die het coronavirus aanricht, te beperken met open grenzen. Afgelopen weekend drongen christendemocratische premiers van deelstaten er op aan maandag al in te grijpen, maar de minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer sprak toen over 15 mei.