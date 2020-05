Expertisecentrum Euthanasie start weer op

Vanaf 13 mei neemt Expertisecentrum Euthanasie weer nieuwe hulpvragen in behandeling. De capaciteit van het expertisecentrum, dat begeleidt bij euthanasiewensen en die ook eventueel uitvoert, is wel beperkt. Het aantal beschikbare ambulante artsen en verpleegkundigen is 20 procent minder dan voor de coronacrisis. Patiënten moeten rekening houden met langere wachttijden. Door de patiëntenstop sinds half maart is er minder euthanasie verleend dan vorig jaar in deze periode.

Euthanasieverzoeken uit de provincie Zuid-Holland worden vanaf 20 mei opgepakt en daarmee is de patiëntenstop die sinds 20 maart gold dan in alle provincies opgeheven. Er zijn minder hulpverleners beschikbaar omdat sommigen zelf kwetsbaar zijn, of ook elders in de zorg werken. Het aantal beschikbare psychiaters is door de coronacrisis gehalveerd: er zijn nu nog slechts vier psychiaters actief voor het expertisecentrum. Steven Pleiter, bestuurder van het centrum: “Wij hebben al jaren zorgen over de lange wachtlijst voor hulpvragen op basis van psychiatrie. Dit probleem is door de coronacrisis verdubbeld. Er staan nu ruim honderd patiënten op de wachtlijst voor een onderzoek door een ambulant psychiater.”

Euthanasiezorg voor hulpvragers die zich voor 17 maart bij het expertisecentrum hadden aangemeld, werd op 30 april al hervat. In de periode 17 maart tot 11 mei is 90 keer euthanasie verleend; 35 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. “Het beperken van de euthanasiezorg was onvermijdelijk en pijnlijk”, benadrukt Pleiter.

Het Expertisecentrum Euthanasie is gespecialiseerd in euthanasiezorg. Een netwerk van ruim 150 artsen en verpleegkundigen biedt zorg aan mensen met een euthanasieverzoek. Het centrum bekijkt euthanasiewensen, en ondersteunt collega-artsen bij de toetsing en uitvoering van een euthanasieverzoek. Ook is het er voor patiënten die met hun verzoek niet bij de behandelend arts terechtkunnen.