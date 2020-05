Reisconcern TUI schrapt 8000 banen vanwege coronacrisis

Reisconcern TUI gaat wereldwijd 8000 banen schrappen om overeind te blijven in deze coronacrisis. Dat komt neer op ongeveer 15 procent van het totale personeelsbestand. Volgens de grootste aanbieder van pakketreizen ter wereld, die onder meer in Nederland actief is, is het nodig om de kosten fors terug te brengen, aangezien er deze zomer waarschijnlijk veel minder mensen op vakantie zullen gaan.