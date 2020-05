12-jarig meisje mogelijk omgekomen door straatrace

De politie onderzoekt of een 12-jarig meisje is omgekomen als gevolg van een illegale straatrace in Reuver op 24 april. Het meisje fietste met haar moeder over de Rijksweg in het Limburgse dorp, toen beiden werden aangereden door een auto. Moeder en dochter raakten zwaargewond. Het meisje overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.