‘Autoriteiten Jemen verzwijgen omvang corona-uitbraak’

De uitbraak van het coronavirus in het straatarme Jemen is mogelijk veel omvangrijker dan de autoriteiten melden. Vier ingewijden met toegang tot informatie van ziekenhuizen zeggen tegen persbureau Reuters dat veel testresultaten niet worden doorgeven aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In het land woedt een bloedige burgeroorlog tussen de Houthi-beweging en de door Saudi-Arabië gesteunde regering. Dat slepende conflict heeft al geleid tot een ongekende humanitaire crisis. Die dreigt nog verder te verslechteren door de uitbraak van het coronavirus.

In het land zijn tot dusver 67 coronabesmettingen en 11 sterfgevallen door het virus gemeld. Het daadwerkelijke aantal coronagevallen zou echter hoger liggen. “De Houthi-autoriteiten houden de resultaten van testen achter voor artsen en de WHO als de uitslag positief is”, zegt een van de bronnen.

Ziekenhuizen

In ziekenhuizen in hoofdstad Sanaa, die in handen is van de Houthi’s, zouden tientallen mensen met verdachte symptomen liggen waarvan de testresultaten niet zijn vrijgegeven. Ook zouden zeker 13 patiënten met het virus zijn overleden in een ziekenhuis in de zuidelijke stad Aden, die niet wordt gecontroleerd door de rebellen.

“In Aden sterven ook tientallen mensen thuis. Maar niemand heeft ze getest om te kijken wat de doodsoorzaak is”, zegt een bron. “Sommige ziekenhuizen weigeren patiënten op te nemen met symptomen van het coronavirus omdat ze niet de middelen hebben om hen te behandelen. Dat kunnen we ze nauwelijks kwalijk nemen.”

Reuters beklemtoont dat het zelf geen inzage heeft gehad in medische gegevens van de ziekenhuizen. Dat betekent dat de informatie van de bronnen niet geverifieerd kon worden. Het ministerie van Volksgezondheid van de Houthi’s heeft nog niet gereageerd.