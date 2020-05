Rechter laat strafzaak tegen oud-adviseur Flynn nog niet vallen

Rechter Sullivan wil de zaak openen voor een zogenoemde ‘amicus curiae’, een ‘vriend van het hof’, die officieel geen partij is in de rechtszaak. Een ‘amicus curiae’ neemt wel deel aan het proces en moet er in feite voor zorgen dat de zaak zo eerlijk mogelijk verloopt. Sullivan verwacht dat verschillende deskundigen en organisaties hun zegje willen doen over het controversiële besluit van Justitie om over te gaan tot seponering.

Flynn kwam in de problemen nadat hij toegaf dat hij gelogen had tegen de veiligheidsdienst FBI over gesprekken met de Russische ambassadeur in de VS. Aanklagers vroegen de rechter in januari van dit jaar nog om Flynn te veroordelen tot een gevangenisstraf van maximaal zes maanden. Veroordeling leek onafwendbaar omdat Flynn de feiten heeft bekend.

Politiek gemotiveerde actie

Het ministerie van Justitie besloot donderdag de zaak tegen Flynn te seponeren, nadat vorige maand documenten opdoken waarin te lezen zou zijn dat agenten van de veiligheidsdienst FBI met elkaar bespraken of ze zouden moeten proberen Flynn te laten liegen tijdens een ondervraging in 2017, zodat hij kon worden vervolgd of ontslagen uit zijn functie.

Critici zien het besluit om de zaak te laten vallen als een politiek gemotiveerde actie van justitieminister William Barr ten faveure van Trump. De president zinspeelde eerder op vrijspraak voor Flynn en bekritiseerde herhaaldelijk het optreden van de FBI.

Watergate

Een groep van zestien advocaten die zich “Watergate Aanklagers” noemt, stuurt binnenkort hun kijk op de zaak op naar de rechtbank, meldt Jill Wine-Banks, onderdeel van de groep, aan persbureau AFP. Het advocatencollectief werkte in de jaren negentig mee aan het onderzoek naar oud-president Richard Nixon tijdens de Watergate-affaire.

Wine-Banks noemt de actie “een inspanning om de democratie en het ministerie van Justitie te redden”. Het Amerikaanse volk wordt niet langer vertegenwoordigd in de zaak, doordat het ministerie de kant van Flynn kiest, aldus de advocaat.