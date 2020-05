UNICEF vreest extra kindersterfte door gevolgen coronacrisis

Het komende half jaar kunnen elke dag 6000 kinderen extra sterven door de gevolgen van de coronacrisis. Dat zegt UNICEF op basis van een onderzoek in The Lancet Global Health Journal. De gezondheid en toekomst van miljoenen kinderen staan op het spel.

In het ergste geval kan het aantal kinderen dat sterft vóór hun 5e levensjaar voor het eerst in decennia toenemen. “Een horrorscenario dat we hoe dan ook moeten voorkomen”, aldus directeur UNICEF Nederland, Suzanne Laszlo.

Het onderzoek laat een mogelijke toename van kindersterfte zien van 1,2 miljoen kinderen onder de 5 jaar. Dat komt bovenop de 2,5 miljoen kinderen die buiten de coronacrisis de komende zes maanden al om uiteenlopende redenen zouden zijn overleden. Daarmee dreigt bijna een decennium aan vooruitgang om kindersterfte terug te dringen verloren te gaan. Laszlo: “We moeten ervoor waken dat kinderen de onzichtbare slachtoffers worden van deze crisis. Al die kinderlevens mogen we niet verloren laten gaan.”

Zwakke gezondheidszorg

In landen met een zwakke gezondheidszorg veroorzaakt het coronavirus verstoringen bij de medische diensten en voedselvoorziening. Bezoeken aan gezondheidscentra nemen af als gevolg van lockdowns, avondklokken en transportproblemen, en omdat gemeenschappen bang zijn voor infectie. Het geldt vooral voor Bangladesh, Brazilië, Democratische Republiek Congo, Ethiopië, India, Indonesië, Nigeria, Pakistan, Oeganda en Tanzania.

Honderden miljoenen kinderen zijn de onzichtbare slachtoffers van de coronacrisis, aldus UNICEF. Kinderen lijken minder vatbaar voor het virus, maar lopen tegelijk veel schade op. Velen verliezen de basiselementen voor een goede toekomst: van onderwijs tot basiszorg en van gezonde voeding tot een veilig thuis.

Naar schatting zit 1,8 miljard (77 procent) van de kinderen onder de 18 jaar door corona in thuisquarantaine, verspreid over 132 landen. Bijna 1,3 miljard studenten (meer dan 72 procent) gaan niet naar school als gevolg van landelijke schoolsluitingen in 177 landen. Bijna 370 miljoen kinderen in 143 landen missen hun schoolmaaltijd, vaak de enige betrouwbare bron van dagelijkse voeding. Meer dan 117 miljoen kinderen lopen in 37 landen hun vaccinatie tegen mazelen mis.