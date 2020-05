Australische minister test negatief op coronavirus

“Gisteren ben ik uit voorzorg getest op Covid-19”, schreef Frydenberg woensdag op Twitter. “Vanmorgen ontving ik het resultaat van de test, die negatief was.”

Frydenberg kreeg dinsdag een fikse hoestbui toen hij een speech gaf in het parlement. Daardoor ontstond even de vrees dat iemand uit de hoogste regionen van de Australische regering besmet was met het longvirus. De minister stond tijdens zijn speech naast premier Scott Morrison.