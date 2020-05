Enschede staat op aangepaste wijze stil bij vuurwerkramp

Ook luiden woensdagmiddag van 15.25 tot 15.30 uur alle kerkklokken in Enschede. Het aanvangstijdstip is het moment dat de centrale bunker van de vuurwerkopslag twintig jaar geleden explodeerde. Door brand en explosies in een vuurwerkopslag midden in een woonwijk kwamen 23 mensen om het leven en raakten bijna duizend mensen gewond. De wijk Roombeek werd compleet verwoest.

Inwoners van Enschede mogen de vlag ook de hele dag halfstok hangen en kunnen bloemen leggen bij het monument in het Lasonderbleekpark en het ‘kindermonument’ op de hoek van de Stroinksbleekweg en de Hulsmaatstraat, maar moeten daarbij wel afstand houden van elkaar.